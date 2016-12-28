ВЦИОМ: 77% россиян выступают за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя

Три четверти россиян выступают за повышение минимального возрастного ценза для продажи алкоголя с 18 до 21 года. В последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рамках исследования общественного мнения специалисты ВЦИОМ опросили 6 тыс. человек в возрасте 18 - 65 лет в 272 населённых пунктах, в 69 областях, краях и республиках, в 8 федеральных округах. Экспертов интересовало мнение россиян о повышении минимального возраста для продажи алкоголя в нашей стране.

Негативно восприняли идею 17% опрошенных, 6% - затруднились ответить. В 2013 году предложение поддержали 76% респондентов, в 2014 - 79% граждан, в 2015 - 72% россиян.

Женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины (71%) и молодёжь (68% среди 18-24-летних). В возрастной группе от 18 до 21 года доля поддерживающих идею составляет 61%.

Среди жителей различных городов и населённых пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионеров (кроме Москвы и Питера) – 82%, меньше – среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%).