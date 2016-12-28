Назначена дата рассмотрения апелляций на аресты Новикова и Шилиманова

В четверг, 29 декабря, в Свердловском областном суде рассмотрят апелляционные жалобы защиты и представление прокурора на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании мер пресечения Александру Новикову и Михаилу Шилиманову.

- В 9:30 судья Татьяна Айнсоф рассмотрит жалобу и представление на постановление о домашнем аресте Александра Новикова, а в 12:00 судья Максим Крутько рассмотрит апелляцию и прокурорское представление на заключение под стражу Михаила Шилиманова, - сообщили в Свердлоблсуде. - Для СМИ будет организована ВКС-трансляция в соседнем зале № 3А (2-й этаж корпуса "А").

Как сообщалось ранее, известный автор и исполнитель, художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов проходят в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве, связанном с деньгами пайщиков строящегося посёлка "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге. Ущерб оценивается в 36 млн рублей.