В новогоднюю ночь свердловчане совершат молебен в монастыре на Ганиной Яме

31 декабря в Царском храме монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме начнётся Божественная литургия в 23:30. Затем будет совершён молебен на начало нового года, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

- На новогоднем богослужении священнослужители, прихожане и паломники монастыря принесут благодарение за события года минувшего и испросят благословение на будущий год. Ночная литургия в Царской обители на Ганиной Яме производит сильное впечатление: ясная зимняя ночь, деревянный храм с запахом смолы и красивейшие песнопения богослужения, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Духовная потребность в такой встрече Нового года повышается у людей, отмечают в Екатеринбургской епархии.