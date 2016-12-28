Железобетонный каркас Центрального стадиона готов на 97%

К сегодняшнему дню железобетонный каркас Центрального стадиона выполнен на 97%. Это значит, что реконструкция идёт с опережением графика на 1,5 месяца.

Напомним, модернизация Центрального стадиона проводится в рамках подготовки Екатеринбурга к приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Старт строительно-монтажным работам в октябре 2015 года дал губернатор Евгений Куйвашев. Общая стоимость госконтракта на реконструкцию этого спортсооружения равна 12,2 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, к настоящему времени завершён монтаж основных несущих металлоконструкций крыши стадиона. Между прочим, вес внутреннего кольца кровли составляет 486 тонн, внешнего опорного кольца — 2,5 тыс. тонн, 54 радиальных балок — 540 тонн.

Сооружение столь массивного железобетонного каркаса необходимо для того, чтобы во время матчей предстоящего мундиаля "Екатеринбург Арена" смогла вместить 35 тыс. зрителей.

Фото: областной департамент информполитики