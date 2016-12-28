Волонтёры Свердловского медколледжа получили "Горячее сердце"

Волонтёрский отряд "Милосердие" Свердловского областного медицинского колледжа удостоен нагрудного знака "Горячее сердце". Вручение пройдёт в Москве 17 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

В 2016 году во Всероссийском конкурсе приняли участие порядка 1 тыс. 100 организаций, дети и молодёжь до 23 лет, бескорыстно оказывающие помощь людям.

- Важно вовремя заметить и поддержать добрые дела детей и молодёжи. Мы поставили перед собой цель – найти и поблагодарить людей, совершивших отважные и мужественные поступки, сумевших побороть недуг или сложные жизненные ситуации, — заявила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Добавим, Фонд социально-культурных инициатив с ноября 2013 года проводит Всероссийскую общественно-государственную инициативу "Горячее сердце", выражающую признательность детям и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию.