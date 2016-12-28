Бывшего полицейского приговорили к 8 годам колонии за взятку

Бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Ревдинского отдела внутренних дел назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Как сообщили представители СКР, суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки в особо крупном размере.

- Следствием и судом установлено, что в ноябре 2015 года сотрудниками отделения, начальником которого на тот момент являлся подсудимый, проводилась проверка деятельности одного из предприятий на предмет осуществления незаконной предпринимательской деятельности, - рассказал официальный представитель свердловского управления СКР Александр Шульга. - С предложением передачи денег в сумме 1,5 млн рублей в виде взятки за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела к подсудимому обратился представитель предпринимателя, в отношении которого проводилась доследственная проверка.

При получении 500 тыс. рублей полицейского задержали сотрудники УФСБ.

Отметим, по информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, преступник был выявлен сотрудниками ФСБ, однако управление собственной безопасности незамедлительно подключилось к расследованию.