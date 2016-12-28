Свердловские врачи завоевали второе место на Всероссийском конкурсе "Святость материнства"

Женская консультация из Первоуральска заняла второе место в номинации "За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности" на Всероссийском конкурсе "Святость материнства".

Как сообщает областной департамент информполитики, это мероприятие организовали Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы при поддержке министерства здравоохранения РФ и Фонда целевого капитала "Истоки". Из 88 финалистов победителями стали 12 медицинских организаций — по три призёра в каждой из четырёх номинаций.

Высокую оценку жюри конкурса получил весь комплекс различных проектов, реализуемых в женской консультации горбольницы Первоуральска. В частности, речь идёт о работе Центра кризисной беременности, круглосуточном телефоне доверия для женщин в трудной жизненной ситуации, проекте "Школа будущих родителей".