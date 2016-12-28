В лобовом столкновении автомобилей на Серовском тракте погибла женщина и четверо человек пострадали

Сегодня на 300-м километре автотрассы Екатеринбург — Серов произошло страшное ДТП, в котором погибла пожилая женщина и пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем "Тойота-Раф-4" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "Ивеко".

В результате погибла 65-летняя пассажирка. Кроме того, на заднем сиденьи легковой машины в момент ДТП находились двое детей — девочка 2 лет и мальчик 12 лет. В грузовом автомобиле помимо водителя был ещё пассажир. После происшествия госпитализированы в больницу дети, женщина-водитель "Тойоты" и водитель грузовика.

Фото: отдел пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области