На Северном Урале открыли неизвестный науке минерал

В Краснотурьинском МО найден новый минерал на отвалах Воронцовского золоторудного месторождения. Минерал назвали воронцовитом в память об известном горном инженере Владимире Воронцове, сообщил "ОГ" соавтор открытия Михаил Цыганко.

- Раз в две недели я стараюсь на Воронцовке появляться, потому что месторождение изменчивое. Я приезжаю и роюсь на отвалах, ищу что-то новенькое. В первые месяцы были найдены редкие образцы минералов, добытых в нашей стране: ярко-алый гетчеллит, ярко-жёлтый волокнистый вакабаяшилит, зелёный чапманит. Очередной образец проанализировал мой соавтор Анатолий Касаткин и открыл неизвестную науке фазу, - рассказал "ОГ" Михаил Цыганко.

Находку изучили лучшие специалисты из России, Италии и Чехии. Международная минералогическая ассоциация подготовила заявку в комиссию по новым минералам. По словам Михаила Цыганко, воронцовит - научное открытие, в перспективе минерал может иметь практическое применение, так как содержит таллий.

Подробнее об этом читайте в свежем номере "Областной газеты", №244 от 29.12.16.