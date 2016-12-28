Свердловские кадеты победили на Всероссийском фестивале "Рубиновые звёзды"

Военно-патриотический клуб "Кремлёвские кадеты" из Екатеринбургского кадетского корпуса стал лучшим на Всероссийском молодёжном военно-патриотическом фестивале "Рубиновые звёзды".

Как сообщает областной департамент информполитики, в жюри конкурса входили действующие офицеры Президентского полка, ветераны Федеральной службы охраны комендатуры Московского Кремля, представители Центрального музея Вооруженных сил России.

Они оценили мастерство 18 команд со всей России при выполнении военных ритуалов: выставлении почётных караулов к мемориалам, возложении венков, работе со знаменем.