Свердловский лыжник Евгений Белов отстранён от соревнований

Ведущие российские лыжники, среди которых свердловчанин Евгений Белов, а также Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов и представительницы женской сборной Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, отстранены от соревнований Международным олимпийским комитетом. Таким образом, спортсмены пропустят многодневку "Тур де Ски", стартующую 31 декабря.

Все спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Россияне намерены опротестовать данное решение ещё до начала "Тур де Ски".

"Интересы Александра Легкова и Евгения Белова будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который ещё до старта гонки "Тур де Ски" официально потребует отмену предварительной дисквалификации. Мы настойчиво подчёркиваем, что к настоящему моменту заявленное расследование дел Александра Легкова и Евгения Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приёму запрещённых субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена", - цитирует ТАСС официальное заявление лыжников.