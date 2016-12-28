За два года площадь жилых долгостроев в Екатеринбурге увеличилась в 8 раз

28 декабря 2016, 13:44 / Экономика

За последние два года ( с четвёртого квартала 2014-го) площадь многоквартирного жилья, замороженного в стадии строительства, в Екатеринбурге увеличилась в восемь раз.

Как сообщили в Уральской палате недвижимости (УПН), если в четёртом квартале 2014 года этот показатель составлял 38 тыс. кв. м, то к сегодняшнему дню он возрос до 318 тыс. кв. м.

— Далеко не по всем объектам у застройщиков есть обязательства перед дольщиками. Квартиры во многих таких домах ещё не поступали в продажу. Для нас "объём замороженных объектов" является в первую очередь индикатором состояния рынка, а не показателем, отражающим рост числа "обманутых дольщиков", — прокомментировал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Напомним, за 2016 год из-за избытка предложения на рынке недвижимости и низкой покупательной способности свердловчан цены на вторичное жильё в Екатеринбурге снизились на 3,7%.

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