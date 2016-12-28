Невыездные свердловчане смогут погасить долги прямо в аэропорту Кольцово

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало круглосуточный пост по оплате задолженностей. Граждане смогут снять ограничение на выезд за границу в международном терминале аэропорта Кольцово с 28 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

- Россияне смогут решить вопрос с ограничением права на выезд за границу РФ в связи с долговыми обязательствами в течение двух часов на месте. К сотрудникам службы могут обратиться и граждане, которые не имеют ограничений, но хотят встретить Новый год без долгов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Должники, планирующие провести новогодние праздники за границей, не смогут покинуть территорию Российской Федерации. По данным регионального УФССП, порядка 40 тыс. жителям Свердловской области в 2016 году вынесены постановления о временном ограничении на право выезда за границу.

Управление ФССП России по Свердловской области призывает проверить на сайте: не ограничено ли ваше право на выезд за пределы РФ из-за непогашенной задолженности.