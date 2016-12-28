Собственники торгового дома "Сыробогатов" подали заявление о ликвидации своего предприятия

4 часа назад
Ростех может создать на базе УВЗ бронетанковый холдинг
Владимир Путин подписал указ о передаче ста процентов акций Уралвагонзавода (УВЗ), ранее принадлежавших Росимуществу, госкорпорации «Ростех». Указ вступил в силу во вторник.
5 часов назад
С новым домом!
В Екатеринбурге сдали первый дом для бюджетников, где цена «квадрата» в 1,5 раза ниже рыночной
6 часов назад
ЖСК скооперировались с государством
28 декабря в Екатеринбурге приняли один из первых в России домов, построенных жилищно-строительным кооперативом с государственной поддержкой.
14 часов назад Реклама
Новый год – время отправляться в теплые страны
В Новый год отдыхающие стремятся туда, где даже в разгар зимы греет теплое солнышко и имеются возможности для полноценного пляжного отдыха. Одним из таких уголков планеты является прекрасная Греция.
26 декабря 2016
Область получит из федерации на 2,1 млрд больше
В 2017 году Свердловская область в виде межбюджетных трансфертов получит из федерального бюджета 14,4 миллиарда рублей — на 2,1 миллиарда больше, чем в 2016 году, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.
23 декабря 2016
Ввод жилья в Екатеринбурге будет сокращаться
Вчера, 23 декабря, гендиректор некоммерческого партнёрства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дал прогноз развития рынка строительства и недвижимости на 2017 год и подвёл итоги уходящего года.
22 декабря 2016
Екатеринбургский виншампанкомбинат признан банкротом
Такое решение 19 декабря опубликовал Арбитражный суд Свердловской области в картотеке судебных дел.
22 декабря 2016
На уральском заводе, создающем ракеты, сменилась команда
На екатеринбургском научно-производственном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») меняется руководящая команда. 16 декабря досрочно прекращены полномочия генерального директора Владимира Третьякова.
22 декабря 2016
В Камышлове построят оптовую базу за 2,5 миллиарда рублей
За пять лет в Камышлове должны запустить оптово-распределительный центр (ОПЦ), который займётся закупкой, хранением и предпродажной подготовкой сельхозпродукции. Площадка будет рассчитана на 52 тонны продукции.
22 декабря 2016
Нижний Тагил покупает в лизинг 30 трамваев
Мэрия Нижнего Тагила приобретает в лизинг 30 низкопольных трамваев и готова на это потратить полмиллиарда рублей. При обсуждении городского бюджета депутаты засомневались в приоритетах вложения средств, но чиновники доказали свою правоту.