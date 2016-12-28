Собственники торгового дома "Сыробогатов" подали заявление о ликвидации своего предприятия

Владельцы торгового дома "Сыробогатов" подали в налоговые органы документы о ликвидации своего предприятия.

Напомним, "Сыробогатов" — один из крупнейших поставщиков сыров в магазины Урала. Он обслуживает свыше 1,5 тыс. торговых точек в Екатеринбурге. Как сообщает "Коммерсант", заявление о ликвидации подано 12 декабря 2016 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

Партнёры по бизнесу не склонны драматизировать ситуацию вокруг "Сыробогатова".