"Уралэнергомонтаж" выплатил работникам долги почти на 89 миллионов рублей

28 декабря 2016, 14:40 / Общество

Задолженность по заработной плате на сумму более 88,8 млн. рублей погасило руководство производственного объединения "Уралэнергомонтаж", сообщили представители прокуратуры Свердловской области.

- По состоянию на конец ноября 2016 года общий размер просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками составил свыше 147,9 млн рублей, - рассказала официальный представитель Свердловской облпрокуратуры Марина Канатова. - Задолженность сформировалась по 7 монтажным управлениям, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан.

По словам представителя надзорного органа, девять должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе семь руководителей филиалов организации, главный бухгалтер и заместитель генерального директора по финансам.

Сейчас на предприятии составлен график погашения задолженности по выплате заработной платы, восстановление трудовых прав работников предприятия поставлено на контроль прокуратуры.

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