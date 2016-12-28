Второй "чёрный ящик" разбившегося Ту-154 подняли на поверхность

Сегодня, 28 декабря, на поверхность подняли второй бортовой самописец разбившегося в воскресенье под Сочи лайнера Ту-154, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно предварительному анализу данных, полученных с первого "чёрного ящика", причинами авиакатастрофы могли послужить технические проблемы и ошибка экипажа.

- Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, сузил круг версий причин катастрофы, но делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно. На поверхность извлечены 15 тел погибших, - заявили в Минобороны.

Напомним, самолёт Ту-154, летевший из России в Сирию, упал в Чёрное море в районе Сочи 25 декабря. На борту находились 92 человека.