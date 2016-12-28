В центре Судака появился подарок от уральцев — памятник Стефану Сурожскому

На центральной площади Судака сегодня состоялась церемония открытия подаренного свердловчанами памятника покровителю города Стефану Сурожскому.

Как сообщили в пресс-службе "Единой России", сегодняшний день начался с молебна на территории Судакской крепости, где много столетий назад служил святой Стефан Сурожский. Потом горожане прошли крестным ходом от крепости до здания администрации города, на площади перед которым установлен новый памятник. Средний Урал на этой церемонии представляли вице-губернатор Александр Высокинский и секретарь регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий.

Статуя Стефана Сурожского отлита из бронзы. Вместе с постаментом высота памятника превышает пять метров.

Напомним, этот памятник изготовлен по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и при поддержке регионального отделения "Единой России".

Фото: пресс-служба "ЕР"