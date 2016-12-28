В Екатеринбурге 29 декабря открывается главный ледовый городок

Завтра, 29 декабря, в Екатеринбурге откроется главный ледовый городок на площади 1905 года в 17:00. Впервые посетители увидят мультимедийное световое шоу на здании администрации города (в 18:00), сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Мультимедийным шоу екатеринбуржцы и гости уральской столицы смогут любоваться каждый вечер в течение всех зимних каникул.

- В этом году в снежном городке появилась круговая горка, опоясывающая центральную ёлку. Символ приходящего 2017 года - Огненный петух - будет встречать гостей на входной восьмиметровой арке в виде новогодней ели со стороны перекрестка улицы 8 Марта и проспекта Ленина. Гости увидят несколько ледяных панно по мотивам сказок Чуковского, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Все объекты будут сверкать праздничной иллюминацией, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в этом году главной темой ледового городка стали произведения Корнея Чуковского, 135-летие со дня рождения которого отметят в 2017 году. Ёлка в нынешнем году подросла в высоту с 46 до 50 метров и переместилась ближе к улице 8 Марта. Самой высокой точкой городка после неё стала снежная композиция "А горы всё выше, а горы всё круче", на вершине которой посетители увидят попавшего в беду доктора Айболита. Гости увидят фигуры, созданные в рамках XV фестиваля ледовых скульптур.