Второе уголовное дело возбуждено в отношении директора департамента рекламы МУГИСО

В отношении директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина возбуждено второе уголовное дело по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы, сообщили "Областной газете" в пресс-службе регионального УФСБ.

Основанием для принятия решения следователями стали заявления предпринимателей, которые в течение 2016 года терпели регулярные поборы со стороны высокопоставленного чиновника.

Напомним, ранее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291 УК РФ ("Получение взятки", "Дача взятки". По данным следствия, Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории Екатеринбурга. Директор департамента помещён под домашний арест.

Отметим, это уже не первый коррупционный скандал в региональном мингосимущества - до сих пор не сняты обвинения во взяточничестве с теперь уже экс-главы ведомства Алексея Пьянкова и двух его заместителей.