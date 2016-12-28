На свердловских дорогах в 2016 году погибли 24 ребёнка

С начала 2016 года на дорогах Свердловской области погибли 24 ребёнка (в 2015-м на дорогах погибли 16 детей). Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил начальник Управления ГИБДД по Свердловской области полковник полиции Юрий Дёмин.

- В регионе с начала года зарегистрировано 317 ДТП с участием детей, - сообщил журналистам полковник Дёмин. - Таким образом, рост составил 7,8%. 341 один ребёнок пострадал, 24 погибли.

Наиболее опасными для детей стали Екатеринбург, Сысерть, Нижний Тагил, Ивдель, Каменск-Уральский, Богданович, Асбест, Заречный и Байкалово.

При этом лишь в единичных случаях виноваты сами несовершеннолетние, пояснил руководитель. В основном дети страдают от невнимательности водителей, не обеспечивающих безопасность несовершеннолетних пассажиров.

По словам Юрия Дёмина, любой водитель обязан обеспечить безопасность перевозимых детей, но на деле об этом забывают. Взрослые подвергают опасности жизни своих детей. Даже банальное превышение скорости и обгон с выездом на встречную полосу увеличивает риск. Кроме того, причиной травматизма и смертности детей становится отсутствие специальных детских удерживающих устройств или замена их на более дешёвые и компактные бустеры и адаптеры.

Отметим, всего с января по декабрь в регионе произошло почти три тысячи ДТП, жертвами которых стали 465 свердловчан.