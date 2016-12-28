Владимир Путин передал акции УВЗ госкорпорации "Ростех"

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации "Ростех" 100% акций Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

Согласно этому документу, Правительство РФ обязано в течение 18 месяцев осуществить все мероприятия, связанные со сменой органа по контролю над работой УВЗ. Поскольку указ вступил в силу сразу же после опубликования, все перемены должны завершиться к середине 2018 года.