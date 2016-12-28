Свердловские полицейские не смогут обеспечить сопровождение всех детских перевозок в регионе

Экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД по Свердловской области не хватит, чтобы сопровождать все автобусы, перевозящие детей. Об этом сообщил журналистам руководитель Управления ГИБДД по Свердловской области полковник полиции Юрий Дёмин.

Руководитель предложил главам муниципалитетов и директорам образовательных учреждений не перекладывать всю полноту ответственности за безопасность детей на полицейских.

- Никогда не будет необходимого количества экипажей ДПС, которые смогли бы выполнять функцию сопровождения, - сообщил полковник Дёмин. - Такого числа сотрудников нет природе.

В качестве примера начальник ГИБДД привёл Пышму: там родители и общественность требуют сопровождать все школьные автобусы. Между тем, по словам Юрия Дёмина, школьных автобусов там 12, а в смену выходит 1 экипаж ДПС - 2 человека.

Экипаж ДПС не может быть единственным гарантом безопасности пассажирских перевозок, отметил начальник УГИБДД. В то же время существует отработанный механизм: за 10 суток подаётся заявка на перевозку детей, с указанием маршрута, времени в пути, сопровождающих взрослых. Если детали не вызывают сомнений, выдаётся разрешение на перевозку. В тёмное время суток, при плохих условиях осуществлять перевозку не рекомендуется, хотя у ГИБДД есть право и на запрет. Обычно к рекомендациям прислушиваются, пояснил Юрий Дёмин.