На Среднем Урале за год полицейские поймали 30 тысяч пьяных водителей

Около 30 тыс. уральских водителей в уходящем году задержаны в состоянии алкогольного опьянения. В преддверии новогодних праздников и последующих каникул начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин призвал автолюбителей воздержаться от употребления спиртного либо пользоваться услугами такси или водителей, находящихся в "идеально трезвом состоянии".

По словам руководителя, борьба с пьянством среди водителей всегда была и остаётся вопросом номер один для ГИБДД.

- Мы проводили, проводим и будем проводить стоп-контроли, - заявил Юрий Дёмин. - Я хочу, чтобы все поняли: в ходе данных рейдов в общем потоке выявляются водители, которые допускают управление автомашиной в состоянии опьянения. Лишённые права управления, они впоследствии не смогут никому причинить вреда, совершив ДТП.

Начальник УГИБДД отметил, что с начала года было совершено 122 смертельных ДТП по вине пьяных водителей. Это один из немногих показателей, по которым наблюдается рост. Всего же в регионе было зарегистрировано 2913 ДТП - это на 15,9% ниже, чем в 2015 году.