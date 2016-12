Свердловчанок наградят медалями за жизнь с диабетом

29 декабря в 13:30 в Доме правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, 21 этаж, конференц-зал) заместитель губернатора Павел Креков по поручению губернатора впервые в истории Среднего Урала вручит медали Джослина Галине Лопухиной и Татьяне Катаевой - жительницам Среднего Урала, живущим с диабетом 50 лет.

Отметим, с 1970 года такой награды удостоены более 4000 человек во всем мире. В 2016 году ею отмечены 15 граждан России. На лицевой стороне медали Джослина изображен человек с факелом и надпись: "Triumph for Man and Medicine" (Триумф человека и медицины), на оборотной: "For 50 Courageous Years with Diabetes" (за 50 мужественных лет с диабетом).

Эллиот Джослин – американский врач-эндокринолог, пионер исследований и лечения диабета, основатель Диабетического центра Джослина. В 1948 году по его инициативе была учреждена медаль "Victory", которую вручали людям, прожившим с диабетом 25 и более лет. В 1970 году руководство Джослинского диабетического центра упразднило эту и учредило новую медаль, которую вручали прожившим с диабетом более 50 лет. В 1996 году Джослинский центр учредил новую номинацию – медаль за 75 лет жизни с диабетом. С 1996 года ее были удостоены 65 человек. В мае 2013 года была учреждена награда за 80 лет жизни с диабетом, ее получил пока только один человек в мире.

На данный момент на Среднем Урале проживает 142 тысячи больных диабетом.