Врачи и прооперированная пациентка расскажут об уникальной операции

29 декабря в 14:00 в Областной клинической больнице №1 (здание стационара, ул. Волгоградская 185) на вопросы журналистов ответят врачи и пациентка Юля, которой первой в России проведена уникальная операция по удалению злокачественной опухоли на печени.

Чтобы спасти от стремительно развивающегося онкологического процесса семнадцатилетнюю девушку, на операцию отчаяния решились три хирурга разных специальностей: кардиохирург, хирург-гепатолог и детский хирург-онколог. Подобных операций, по официальным данным, в России еще не проводилось. В доступной медицинской интернет-базе данных была найдена лишь одна статья японских хирургов по заданной теме: за последние 20 лет в Японии прооперировано с подобными диагнозами 20 взрослых пациентов.

Операция состоялась неделю назад в ОКБ №1. Состояние пациентки стабилизировалось, опухоль удалена, показатели крови девушки, как у здорового человека. Ее выписывают из ОКБ №1 29 декабря.

Новый Год Юля встретит дома. А далее специалисты определят алгоритм наблюдения, контроля и последующего лечения необычной пациентки.