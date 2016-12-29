В Сверловской области торжественно закроют Год российского кино

29 декабря в 17:00 в Доме кино (улица Луначарского, 137) состоится торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года российского кино в Свердловской области. В программе: обзор самых ярких событий Года кино, церемония награждения, а также показ фильма Андрея Кравчука "Викинг".

Отметим, что Год кино в Свердловской области прошёл не менее ярко, чем Год литературы. Так, в Свердловской области, состоялся Первый открытый уральский фестиваль кино, а 27 августа в регионе впервые - акция "Ночь кино".

Участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, пресс-подход с которым состоится в 16:15.