Владимир Путин: "Никто не в состоянии создать проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть"

На новогоднем приёме в Кремле Президент России Владимир Путин заявил: "Никто не в состоянии создать проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть".

Как сообщает Официальный сайт Кремля, глава государства кратко подвёл итоги уходящего года.

— 2016 год был сложнее, с точки зрения решения экономических, социальных вопросов, чем 2015-й. Хотя бы взять только один, но, тем не менее, важный для нас параметр — цену на нефть: в 2015-м она была 51 доллар, а в этом году — 40. То есть ситуация принципиально хуже, а результат — на порядок лучше, чем в 2015-м, — подчеркнул глава государства.

Фото: Официальный сайт Кремля