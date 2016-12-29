Новогодняя ночь будет тёплой на Среднем Урале

Новогодняя ночь будет тёплой на среднем Урале: столбик термометра опустится до -6... -9 °С, пройдёт небольшой снег. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

- Конец недели предполагается вполне комфортным: преобладающее поступление воздушных масс с европейской территории России и Атлантики убережёт наш регион от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, будет перепадать снег, - рассказала главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 29 декабря, днём синоптики обещают повышение температуры воздуха до -4... -7 °С, переменную облачность и местами небольшой снег, слабую метель. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -12 °С.

В пятницу, 30 декабря, днём ожидается до -4... -7 °С, переменная облачность и местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха понизится до -11 °С.

Последний день этого года будет тёплым, столбик термометра покажет -5 °С. Местами пройдёт небольшой снег, ветер, юго-западный, западный, 6-11 м/с.