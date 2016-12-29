Минувшей ночью на Среднем Урале горели три автомобиля

В ночь со среды на четверг на Среднем Урале горели три машины. Сгорел автомобиль "ВАЗ-21093" на трассе Серов - Ивдель, повреждены моторный отсек и кузов грузового автомобиля Mercedes-Benz на автодороге Екатеринбург - Ирбит, испорчены моторный отсек и салон автомобиля "ВАЗ-2109" в Екатеринбурге на улице Шейнкмана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Первое сообщение о пожаре на 14-м километре трассы Серов - Ивдель поступило 29 декабря ранним утром в 00.56.

- На площади четыре квадратных метра сгорел автомобиль "ВАЗ-21093". В 01.07 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

В 03.40 поступило новое сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz на 5-м километре автодороги Екатеринбург - Ирбит. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 15 квадратных метров повреждены моторный отсек и кузов транспортного средства. На тушение выезжали пять человек личного состава и одна единица техники. Открытое горение было ликвидировано в 03.57.

В Екатеринбурге в 6.18 загорелся автомобиль "ВАЗ-2109" на улице Шейнкмана. Как сообщают в региональном ГУ МЧС, на площади 4 квадратных метра повреждены моторный отсек и салон автомобиля. В тушении пожара участвовали пять человек личного состава и одна единица техники. Пожар был полностью потушен в 07.01.