К новогодним праздникам Россия пришла с самым низким курсом доллара за 2016 год

К новогодним праздникам наша страна пришла с самым низким курсом доллара США за весь прошедший год: за один доллар сегодня в России дают 60,3 рубля.

Напомним, год назад ситуация был прямо противоположная: страна финишировала с максимально высоким курсом доллара за год. Тогда его стоимость превышала 72,5 рубля.

Сегодняшнее снижение курса американской валюты эксперты связывают с тремя факторами. По словам аналитика управляющей компании "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, это продолжающийся рост цен на нефть (за пять последних дней она прибавила 3 доллара и превысила 56 долларов за баррель (марки Brent)), вторым и третьим факторами стали позитивные ожидания, связанные с предполагающимся снижением процентных ставок по банковским кредитам и потеплением российско-американских отношений при Дональде Трампе.