Житель Белоярского района предстанет перед судом за ДТП с тремя погибшими

Свердловчанин, обвиняющийся в совершении ДТП, в результате которого погибли сразу трое жителей Среднего Урала, предстанет перед судом. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, расследование обстоятельств происшествия завершено, материалы переданы в суд.

В ходе следствия было установлено, что 27 июня в 00:10 49-летний мужчина, усадив в свой Renault Fluence шестерых односельчан, повёз их из посёлка Студенческий в посёлок Белореченский, рассказали в пресс-службе областного главка. На 4-м км дороги водитель заметил двигавшийся по его полосе встречный автомобиль, и чтобы уклониться от столкновения, сам выехал на встречную полосу. При этом мужчина не справился с управлением, перегруженным транспортным средством, съехал в кювет и допустил столкновение с деревом.

В результате аварии две женщины и мужчина, находившиеся на заднем сиденье, скончались на месте. Ещё двое мужчин и женщина были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами. Сам водитель не получил ни царапины. Как установила экспертиза, скорость движения в момент катастрофы составляла порядка 90 км/час.