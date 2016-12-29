За год на Среднем Урале изъято 100 тысяч литров контрафактного алкоголя

С начала 2016 года в Свердловской области возбуждены 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкоголя, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По словам представителя главка, у бутлегеров было изъято свыше 100 тысяч литров суррогата.

- Всего с начала 2016 года в Свердловской области следственными органами возбуждены 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведены более 1 200 проверок, изъято свыше 100 000 литров суррогата, к административной ответственности привлечены более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести минизаводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге, - рассказал Валерий Горелых. - С учётом грядущих многодневных праздничных выходных темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут.

При этом только в декабре были возбуждены пять уголовных дел, из которых четыре - по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и одно - за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в декабре сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми и представителями других служб ОВД выявлено и изъято 10 140 литров спиртосодержащей продукции, разлитых в том числе в 250 тысяч так называемых "фунфыриков", в 12 тысяч бутылок с этикетками различных наименований водки, вина и коньяка, а также 7 920 литров спирта.