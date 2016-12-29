Россияне назвали значимые проблемы страны в уходящем году

Россияне в преддверии новогодних праздников назвали значимые проблемы уходящего года. Опрос в декабре провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самыми актуальными проблемами на конец 2016 года россияне считают: низкие зарплаты (ответили 18% опрошенных) и экономические трудности (18% респондентов). Тройку замыкают проблемы здравоохранения (17% респондентов). Согласно данным ВЦИОМ за декабрь 2015 года, граждан стали больше беспокоить снижение уровня жизни (13% в прошлом году) и качество здравоохранения в стране (6% в прошлом году).

Каждый десятый россиянин видит острые проблемы в образовании (11%) и социальной политике (9%). Респонденты также недовольны низкими пенсиями (8%), коррупцией и бюрократией (8%).

Для молодёжи от 18 до 24 лет наиболее значимыми являются экономические трудности (19%), инфляция (17%), безработица (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше – экономика в стране (24%), здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%).

Меньше всего в этом году россиян волнуют неквалифицированные власти, низкий уровень культуры и патриотизма, политическая обстановка, проблемы материнства и детства (проголосовали всего по 2% респондентов).

- Россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением её доступности: коммерциализация услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – недовольство качеством лечения. Среди проблем сферы образования звучат высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для подготовки к экзаменам или поступлению в вуз, - прокомментировала ситуацию руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Специалисты опросили 1600 россиян из 46 регионов страны и 8 ФО России с 10 по 11 декабря.