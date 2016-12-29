К 2020 году областная власть намерена увеличить продолжительность жизни свердловчан до 75 лет

К 2020 году средняя продолжительность жизни уральцев должна увеличиться на 4,5 года: с сегодняшних 70,5 года до 75 лет. Такой целевой показатель заложен в план мероприятий областной программы демографического развития.

В этом же документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области, предусмотрено значительное увеличение количества многодетных семей, проживающих на Среднем Урале. Если на сегодняшний день в Свердловской области насчитывается 39 151 такая семья, то к концу 2020 года их будет 45 626.

Одним из путей достижения поставленных целей руководство региона считает расширение перечня мероприятий по формированию у молодых людей стремления к созданию семьи. За предстоящие три года доля свердловчан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных подобными программами, должна возрасти в два раза: с сегодняшних 9 % до 20 % к 2020 году.