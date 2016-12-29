С 1 января зарплату руководителей привяжут к зарплате сотрудников

Начиная с нового года размер заработной платы директоров и главных бухгалтеров государственных и муниципальных предприятий и организаций будет устанавливаться пропорционально зарплатам персонала. Об этом гласит Федеральный закон № 347-ФЗ от 3 июля 2016 года "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

В соответствии с новой редакцией статьи 145 данного закона, предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров определяется государственным органом, органом местного самоуправления, организацией, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений, предприятий, в размере, не превышающем размера, который установлен:

для федеральных государственных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий - нормативными правовыми актами Правительства РФ;

для государственных учреждений субъектов Российской Федерации, государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации - нормативными правовыми актами субъектов РФ;

для муниципальных унитарных предприятий - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Нововведение не распространяется на федеральные, региональные и муниципальные учреждения, предприятия и организации, включённые в перечни, утверждённые соответственно федеральными, региональными или муниципальными органами власти.

Несоблюдение данного предельного соотношения может стать основанием для досрочного прекращения трудового договора с руководителем организации, говорится в документе.