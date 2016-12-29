Областная газета
Общество 29 декабря 2016, 12:06

Банк России ограничил страховую лицензию по ОСАГО у "ВТБ Страхование"

Центральный банк России приказом от 28 декабря ограничил действие страховой лицензии по ОСАГО  у компании "ВТБ Страхование" на два месяца.  

В ЦБ отмечают, что ограничение введено в связи с неисполнением организацией "ВТБ Страхование" предписаний регулятора. 

"Ограничить действие лицензии от 17.09.2015 ОС № 3398-03 на осуществление страхования по виду деятельности "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" СК "ВТБ Страхование", - указано в решении ЦБ. 

Для устранения выявленных нарушений установлен срок два месяца со дня вступления в силу соответствующего приказа. 

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