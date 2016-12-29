Екатеринбургские медики примут горожан в новогодние праздники по спецграфику

Екатеринбургские медики окажут неотложную помощь горожанам по специальному графику с 31 декабря по 8 января. Служба скорой помощи будет работать круглосуточно, сообщили в пресс-службе мэрии города.

- В новогодние праздники приём пациентов с острыми заболеваниями будет проводиться в поликлинических отделениях во всех районах города с 09:00 до 15:00. Вызовов врача на дом детскому и взрослому населению будет осуществляться с 08:00 до 21:00 бригадами неотложки. В стационарах медицинская помощь будет оказываться в круглосуточном режиме. Первоочередное обслуживание вызовов службы организуют при обращении горожан на улицах и из общественных мест, - пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Неотложную стоматологическую помощь горожанам медики будут оказывать с 31 декабря по 8 января в муниципальных поликлиниках с 09:00 до 15:00:

стоматологическая поликлиника № 12 (ул. Шарташская 9),

АНО "Стоматология" для взрослых (ул. Белореченская 26, ул. Фрезеровщиков 28, ул. 40 лет Октября 23, ул. Авиационная 63/3) и детей (ул. Гурзуфская 16, ул. Старых Большевиков 27),

стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Пушкина 1) для взрослых 1, 4 и 7 января.

При неотложных хирургических состояниях горожане могут обратиться к врачу стоматологу-хирургу в ночное время с 21:00 до 06:00 с 31 декабря по 8 января: