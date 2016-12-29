Суд освободил Александра Новикова из-под домашнего ареста

Свердловский областной суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга об аресте известного автора и исполнителя, художественного руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе инстанции.

- Областной суд отменил постановление о домашнем аресте Александра Новикова, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 23 декабря Верх-Исетский суд Екатеринбурга принял решение о заключении Александра Новикова под домашний арест на два месяца по обвинению в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс". Ещё один фигурант - экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов - был заключён под стражу: его апелляцию облсуд также рассмотрит сегодня.