Суд освободил Александра Новикова из-под домашнего ареста

Свердловский областной суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга об аресте известного автора и исполнителя, художественного руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе инстанции.
- Областной суд отменил постановление о домашнем аресте Александра Новикова, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 23 декабря Верх-Исетский суд Екатеринбурга принял решение о заключении Александра Новикова под домашний арест на два месяца по обвинению в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс". Ещё один фигурант - экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов - был заключён под стражу: его апелляцию облсуд также рассмотрит сегодня.
Строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года. Ущерб оценивается в 36 млн рублей.