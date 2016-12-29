Свердловский малый бизнес получил микрозаймы из областного бюджета на 300 миллионов рублей

За 2016 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал микрозаймы для предприятий малого бизнеса на 300 млн рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, по сравнению с прошлым годом объём выданных микрозаймов увеличился в два раза: с 125,4 млн рублей в 2015 году до 300 млн рублей в 2016-м.

За нынешний год микрозаймы от государства получили 229 малых предприятий Среднего Урала. Размер микрозаймов, предоставлявшихся на срок до 3 лет, составлял от 100 тыс. до 3 млн рублей. Процентная ставка — 10% годовых.

— Микрозаймы — это для нас относительно новый инструмент господдержки. На территории области открыто 18 представительств на базе муниципальных фондов поддержки, которые помогают бизнесу готовить документы на получение микрозаймов, — пояснил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.