С 1 января 2017 года изменятся санитарные правила и нормы (СанПиН) условий труда

С Нового года на территории России вступает в силу постановление главного санитарного врача России №81 от 21 июня 2016 года "Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". Правила утверждены во исполнение требований Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Новый СанПиН является общим для всех рабочих мест и устанавливает санитарные требования к физическим факторам неионизирующей природы на рабочих местах (в частности, к микроклимату, освещению, шуму и и другим факторам). При указанных нормативах, работая по 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю, риск развития профессиональных заболеваний сведён к минимуму, считают врачи.

Стоит отметить, что с 1 января 2017 года упраздняются некоторые другие СанПиНы:

СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.02.2003 № 10);

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 02.03.2009 № 13);

приложение 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. от 03.06.2003 № 118).

Несмотря на нововведения, остаются в силе нормативы, определяющие физические факторы производственной среды, физические факторы окружающей природной среды, уровень шума на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, а также гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

Как указывается, для отдельных отраслей экономики могут быть разработаны и применяться другие санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. Такие требования устанавливаются с учётом технической возможности, особенностей технологических процессов и оборудования, специфики трудовой деятельности.