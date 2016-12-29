Областная газета
Земства 29 декабря 2016, 14:30

На Среднем Урале открыты четыре ледовые переправы

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам разрешили на Среднем Урале эксплуатацию четырёх ледовых переправ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, две ледовые переправы открыты на реке Тавда (на автодорогах Кузнецово — Пальмино и Чеур — Озерки) и две — на реке Сосьва (на автодорогах Серов — Гари и Серов — Магина).

Предполагается, что до конца января 2017 года в нашем регионе заработают ещё десять ледовых переправ: в Таборинском и Слободо-Туринском муниципальных районах, в Гаринском и Серовском городских округах.

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