На Среднем Урале открыты четыре ледовые переправы

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам разрешили на Среднем Урале эксплуатацию четырёх ледовых переправ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, две ледовые переправы открыты на реке Тавда (на автодорогах Кузнецово — Пальмино и Чеур — Озерки) и две — на реке Сосьва (на автодорогах Серов — Гари и Серов — Магина).

Предполагается, что до конца января 2017 года в нашем регионе заработают ещё десять ледовых переправ: в Таборинском и Слободо-Туринском муниципальных районах, в Гаринском и Серовском городских округах.