До 10 января 2017 года подразделения ГИБДД будут работать по особому графику

До 10 января 2017 года регистрационно-экзаменационные подразделения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области будут оказывать госуслуги по особому графику.

Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 4 января уральцы (физические лица) смогут поставить или снять с учёта транспортное средство в подразделении по адресу: Екатеринбург, проезд Водительский, 20. А 5 и 6 января 2017 года приём граждан будут осуществлять все регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области. Там можно будет зарегистрировать или снять с учёта автомобиль, а также получить водительское удостоверение.

31 декабря 2016 года и 9 января 2017 года объявлены выходными (дополнение к праздничным новогодним дням).