С 1 января места на парковках станут объектами недвижимости

Начиная с нового года машино-места в подземных парковках и многоуровневых паркингах станут полноправными самостоятельными объектами недвижимости. Основанием для этого стал Федеральный закон №315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 3 июля 2016 года.

- К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учёте порядке, - говорится в пункте 1 статьи 130 новой редакции ГК РФ.

Ранее купить персональное место автовладельцу было проблематично: в старой редакции статья 130 ГК РФ приравнивала машино-места к общедомовому имуществу и не разрешала проводить отдельным жильцам операции по их получению в собственность. Сейчас чтобы оформить право собственности на машино-место, потребуется заказать технический план, внести сведения в Государственный кадастр недвижимости и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Границы частной территории будут обозначаться соответствующей разметкой или иным способом.

Как отмечают эксперты, машино-места не стоит путать с парковочными площадками, которые не являются самостоятельными объектами недвижимости и не подлежат постановке на кадастровый учет.