Полёты Ту-154 приостановлены до выяснения причин крушения самолёта под Сочи

Полёты самолётов типа Ту-154Б-2 приостановлены до выяснения причин крушения авиалайнера под Сочи. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

- Решение по приостановлению полётов самого парка принимает главком ВКС, но понятно, что до первоначальных выводов комиссий полёты самолётов этого типа приостановлены. Думаю, что даже после происшествия самолёты будут эксплуатироваться , - рассказал в рамках пресс-конференции Сергей Байнетов.

Напомним, самолёт Ту-154, летевший из России в Сирию, упал в Чёрное море в районе Сочи 25 декабря. На борту находились 92 человека. Согласно предварительному анализу данных, полученных с первого "чёрного ящика", причинами авиакатастрофы могли послужить технические проблемы и ошибка экипажа.