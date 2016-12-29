Чисамба Лунгу может уйти из "Урала"

В зимнее трансферное окно футбольный клуб "Урал" может покинуть один из лучших футболистов команды Чисамба Лунгу. Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о том, что замбийцем заинтересовались в ОАЭ.

- Только вчера получили предложение по Лунгу. Несколько раз он пытался уйти из клуба, особенно когда уезжал в сборную. То во Францию хотел, то ещё куда-то. Мы получили письмо, ещё не проводили переговоры. Как говорится, если покупают - продавай. Если шейхи дадут нам хорошие деньги, то нужно соглашаться. Тем более что мы взяли новых игроков на левый фланг, да и у нас есть футболисты, которые могут там сыграть. Стоит помнить, что Лунгу - ветеран команды, больше всех за наш клуб играет. Нужно с ним поговорить, без его согласия я ничего делать не буду, - рассказал Григорий Иванов.