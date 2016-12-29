19 марта 2017 года пройдут дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской гордумы

Завтра, 30 декабря, стартует выдвижение кандидатов на дополнительные выборы депутатов гордумы, которые Избирательная комиссия Екатеринбурга назначила на 19 марта 2017 года.

Как сообщила пресс-служба Избиркома Екатеринбурга, такая необходимость возникла в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Светланы Учайкиной и Игоря Володина.

Напомним, Светлана Учайкина недавно стала министром культуры Свердловской области, а Игорь Володин — депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

У двух депутатов Екатеринбургской гордумы, которых изберут 19 марта, впереди будет около полутора лет работы: полномочия нынешнего созыва депутатов гордумы истекают в сентябре 2018 года.