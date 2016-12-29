"Урал" ведёт переговоры с защитником из Словении

Футбольный клуб "Урал" ищет замену Пабло Фонтанельо, у которого истёк контракт со "шмелями". Уже сегодня состав команды может пополнить центральный защитник из Словении.

- Сегодня прилетел к нам центральный защитник из Словении, мы с ним проведём переговоры. Центральный защитник нам нужен, особенно после ухода Фонтанельо. Нельзя сказать, что Пабло ушёл, у него нет конкретных предложений, и если он не найдёт себе новый клуб, то вполне вероятно, что он может вернуться. Вопрос в другом: если мы подпишем нового защитника, то и Фонтанельо нам уже будет не нужен. Возможно, что уже сегодня объявим о новом приобретении, - отметил президент "Урала" Григорий Иванов.