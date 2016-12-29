Григорий Иванов: "Роман Широков думает над нашим предложением"

Бывший капитан сборной России по футболу всё-таки может возобновить карьеру и пополнить состав "Урала". Президент екатеринбургской команды Григорий Иванов рассказал о подробностях переговоров с полузащитником.

- С Романом Широковым мы действительно разговаривали, вели переговоры с его агентом. Пока они думают. Если с Романом Павлюченко не было никаких вопросов летом, он сказал, что готов играть не за большие деньги, а за любовь к футболу, то вот с Широковым возникают определённые трудности. Появляются вопросы о том, какие тут условия, и так далее. Не знаю, что из этого получится, но главному тренеру Роман нужен. В начале января появится первая информация, - отметил Григорий Иванов.