С 1 января чиновники не смогут ездить на дорогих машинах

В соответствии с постановлением правительства РФ, с 1 января государственным служащим запрещено использовать в качестве служебных автомашины с двигателем мощностью свыше 200 лошадиных сил. Об этом говорится в Постановлении Правительства от 2 сентября 2015 года №927 и изменениях к нему от 30 ноября 2016 года.

Документами утверждены правила закупок госструктурами и бюджетными организациями отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе - по предельным ценам.

Так, машины стоимостью 2,5 миллиона рублей или мощностью выше 200 лошадиных сил запрещено не только закупать, но и арендовать или оформлять в лизинг.

К слову, документ устанавливает не только нормы по закупке, аренде и лизингу автомобилей. Также оговариваются нормы закупок услуг мобильной связи, Интернета, офисных приложений, систем управления процессами организации, средств обеспечения информационной безопасности, систем управления базами данных.

Установление данных требований позволит повысить эффективность госзакупок и исключить возможность растраты бюджетных средств.