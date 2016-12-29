Екатеринбуржец Сергей Скорович останется старшим тренером мужской сборной России по мини-футболу до весны 2018 года

Российский футбольный союз продлил контракт с екатеринбургским тренером Сергеем Скоровичем, который возглавляет мужскую сборную по мини-футболу с января 2009 года.

Под руководством Скоровича сборная России трижды (2012, 2014, 2016) становилась серебряным призёром чемпионата мира, а студенческая команда в 2014 году стала сильнейшей на планете. Кроме того, екатеринбургский клуб «ВИЗ-Синара» под руководством Скоровича становился чемпионом и обладателем Кубка России, победителем Кубка УЕФА.

- Мы смогли достичь хороших результатов в Европе и в мире, но нам есть куда расти и в чем становиться лучше, - цитирует Сергея Скоровича сайт РФС.

Новый контракт с Сергеем Скоровичем будет действовать до 31 марта 2018 года.